Грузинка Натия Тодуа возможно будет представлять Германию на «Евровидении»

25.12.2017 12:49 В немецкой прессе обсуждается возможность участия грузинской певицы Натии Тодуа в международном конкурсе песни «Евровидение» от имени Германии.



21-летняя певица из Грузии стала победительницей седьмого сезона немецкого аналога популярного вокального шоу «Голос» — The Voice of Germany. Она вышла в финал конкурса, в котором приняли участие 26 тысяч кандидатов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,10% зрителей.



Немецкое издание Bild пишет, что идею выступления Натии на «Евровидении» от Германии журналисты стали рассматривать сразу после победы исполнительницы в «Голосе».



Если это произойдет, то Натия сможет получить много голосов от бывших Советских республик, — считает издание.



О том, что Натия – отличный кандидат для «Евровидения» заявляют и немецкие музыканты.



«Натия абсолютно подготовлена к конкурсу песни «Евровидение» и достойна представлять Германию», — говорит известный немецкий певец и музыкант Юрген Дрюс.



Сама Натия, как пишет Bild, подтверждает, что с большим удовольствием согласилась бы представить Германию на конкурсе «Евровидение». Так бы она, по собственному признанию, отблагодарила бы те страны, которые поддержали ее в проекте.



Bild сообщает, что до Нового года Натия отправляется в концертный тур The Voice of Germany с другими участниками шоу. Первым пунктом выступлений станет город Байройт. А в феврале 2018 года девушка планирует приступить к работе над записью собственных песен.



Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в селе Набакеви Гальского района Абхазии, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.



Сейчас живет и работает в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 км к северу от Карлсруэ.



Это не первое участие Натии в вокальных телепроектах – она выступала в аналогичных конкурсах и в Грузии, и в Украине. Кумиром Натии Тодуа в мире музыки является американская рок-певица Дженис Джоплин.















