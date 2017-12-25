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Грузинка Натия Тодуа возможно будет представлять Германию на «Евровидении»


25.12.2017   12:49
В немецкой прессе обсуждается возможность участия грузинской певицы Натии Тодуа в международном конкурсе песни «Евровидение» от имени Германии.

21-летняя певица из Грузии стала победительницей седьмого сезона немецкого аналога популярного вокального шоу «Голос» — The Voice of Germany. Она вышла в финал конкурса, в котором приняли участие 26 тысяч кандидатов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,10% зрителей.

Немецкое издание Bild пишет, что идею выступления Натии на «Евровидении» от Германии журналисты стали рассматривать сразу после победы исполнительницы в «Голосе».

Если это произойдет, то Натия сможет получить много голосов от бывших Советских республик, — считает издание.

О том, что Натия – отличный кандидат для «Евровидения» заявляют и немецкие музыканты.

«Натия абсолютно подготовлена к конкурсу песни «Евровидение» и достойна представлять Германию», — говорит известный немецкий певец и музыкант Юрген Дрюс.

Сама Натия, как пишет Bild, подтверждает, что с большим удовольствием согласилась бы представить Германию на конкурсе «Евровидение». Так бы она, по собственному признанию, отблагодарила бы те страны, которые поддержали ее в проекте.

Bild сообщает, что до Нового года Натия отправляется в концертный тур The Voice of Germany с другими участниками шоу. Первым пунктом выступлений станет город Байройт. А в феврале 2018 года девушка планирует приступить к работе над записью собственных песен.

Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в селе Набакеви Гальского района Абхазии, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.

Сейчас живет и работает в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 км к северу от Карлсруэ.

Это не первое участие Натии в вокальных телепроектах – она выступала в аналогичных конкурсах и в Грузии, и в Украине. Кумиром Натии Тодуа в мире музыки является американская рок-певица Дженис Джоплин.






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