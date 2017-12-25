В Тбилиси открылась выставка технологических достижений Грузии XX века

25.12.2017 13:41 В Тбилиси в Национальном архиве Грузии открылась фотовыставка «Технологическое наследие Грузии», которая продлится до 31 декабря.



Цель выставки — ознакомить общество с достижениями Грузии в сфере технологии и инновации в XX веке, а также предоставить информацию о том вкладе, который был внесен грузинскими учеными в научную сферу.



На выставке представлен фотоматериал о грузинских ученых и общественных деятелях, которые достигли значительных успехов в сфере технологии и инновации.



Выставка в виде фотоленты также рассказывает о тех важных изобретениях и технологических проектах, которые были осуществлены в XX веке.



Выставка проходит при поддержке «Фонда вызовы тысячелетия –Грузия» и Национального архива Грузии.



«Выставка подтверждает, что у Грузии было очень много успешных инженеров, инноваторов, строителей и ученых. Мы устроили выставку, сотрудничая с Национальным архивом и с его помощью знакомим общество с действительно уникальными материалами», — заявила директор «Фонда вызовы тысячелетия –Грузия» Магда Маградзе.



На открытии выставки присутствовали представители министерства образования и науки Грузии и посольства США.



В министерстве образования и науки Грузии отмечают, что развитие технологии является приоритетом страны, поскольку в XXI веке технологические и инновационные проекты оказывают большое влияние на экономический прогресс страны.



«Фонд вызовы тысячелетия –Грузия» в 2013-2019 годах осуществляет образовательные проекты, чтобы содействовать развитию качества инженерно-технологического образования и подготовке высококвалифицированных кадров.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

