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В Тбилиси открылась выставка технологических достижений Грузии XX века


25.12.2017   13:41
В Тбилиси в Национальном архиве Грузии открылась фотовыставка «Технологическое наследие Грузии», которая продлится до 31 декабря.

Цель выставки — ознакомить общество с достижениями Грузии в сфере технологии и инновации в XX веке, а также предоставить информацию о том вкладе, который был внесен грузинскими учеными в научную сферу.

На выставке представлен фотоматериал о грузинских ученых и общественных деятелях, которые достигли значительных успехов в сфере технологии и инновации.

Выставка в виде фотоленты также рассказывает о тех важных изобретениях и технологических проектах, которые были осуществлены в XX веке.

Выставка проходит при поддержке «Фонда вызовы тысячелетия –Грузия» и Национального архива Грузии.

«Выставка подтверждает, что у Грузии было очень много успешных инженеров, инноваторов, строителей и ученых. Мы устроили выставку, сотрудничая с Национальным архивом и с его помощью знакомим общество с действительно уникальными материалами», — заявила директор «Фонда вызовы тысячелетия –Грузия» Магда Маградзе.

На открытии выставки присутствовали представители министерства образования и науки Грузии и посольства США.

В министерстве образования и науки Грузии отмечают, что развитие технологии является приоритетом страны, поскольку в XXI веке технологические и инновационные проекты оказывают большое влияние на экономический прогресс страны.

«Фонд вызовы тысячелетия –Грузия» в 2013-2019 годах осуществляет образовательные проекты, чтобы содействовать развитию качества инженерно-технологического образования и подготовке высококвалифицированных кадров.

"Новости-Грузия"





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