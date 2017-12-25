Королева Великобритании поздравила Илию II с 40-летием со дня интронизации

25.12.2017 14:25 Королева Великобритании Елизавета II поздравила Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II с 40-летием со дня интронизации.



«С большим удовольствием шлю сердечные поздравления Вашему Святейшеству. Я с большой теплотой вспоминаю ваш визит в Лондон в 2011 году. Я рада тому, что тесные отношения между нашими народами умножаются. Желаю вам здоровья и счастья», - говорится в поздравлении Елизаветы II.



Поздравительное письмо британской королевы распространяет посольство Великобритании в Грузии.















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