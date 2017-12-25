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Заседание суда по делу Михаила Саакашвили отложили до 3 января


25.12.2017   15:48
Тбилисский городской суд частично удовлетворил требование казенного адвоката Михеила Саакашвили и перенес заседание на 3 января.

По информации «Первого канала», казенный адвокат Саакашвили Софио Гогличидзе просила отложить заседание до 12 января.

Причиной Софио Гогличидзе назвала предоставленный ей срок и сказала, что времени на подготовку заключительного слова недостаточно.

По словам адвоката, если у нее не будет возможности детально ознакомится с материалами, она не сможет полноценно защищать обвиняемого.

По информации прокурора, она затребовала информацию у соответствующих ведомств и по информации государственного обвинителя, с 14 декабря адвокат Саакашвили присутствовала на судебных процессах лишь в течение трех часов.

«Ее тактика оскорбительна как для прокуратуры, так и для суда», — заявил прокурор Ираклий Надареишвили.






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