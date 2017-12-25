Заседание суда по делу Михаила Саакашвили отложили до 3 января

25.12.2017 15:48 Тбилисский городской суд частично удовлетворил требование казенного адвоката Михеила Саакашвили и перенес заседание на 3 января.



По информации «Первого канала», казенный адвокат Саакашвили Софио Гогличидзе просила отложить заседание до 12 января.



Причиной Софио Гогличидзе назвала предоставленный ей срок и сказала, что времени на подготовку заключительного слова недостаточно.



По словам адвоката, если у нее не будет возможности детально ознакомится с материалами, она не сможет полноценно защищать обвиняемого.



По информации прокурора, она затребовала информацию у соответствующих ведомств и по информации государственного обвинителя, с 14 декабря адвокат Саакашвили присутствовала на судебных процессах лишь в течение трех часов.



«Ее тактика оскорбительна как для прокуратуры, так и для суда», — заявил прокурор Ираклий Надареишвили.















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