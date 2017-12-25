Илия II: Перед нами могут быть еще испытания, но все будет хорошо

25.12.2017 16:58 Когда я был в Германии, ко мне пришли студенты и один из них сказал, Святейший, я люблю вас так, как Грузию, - об этом Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II сказал в храме Светицховели на торжественной литургии в связи с 40-летием его интронизации.



Говоря же о 40 годах своего патриаршества, Илия II отметил, что «перед нами могут быть еще испытания, но все будет хорошо».



«Еще раз всех благодарю за вашу любовь, за ваше внимание. Мне вспоминается один случай – когда я был в Германии, ко мне пришли студенты и один из них сказал, Святейший, я люблю вас так, как Грузию. Спасибо, будет счастливы, пусть Господь даст нам мира, мы прошли испытания. Нам могут еще встретиться испытания, однако все будет хорошо, все успокоится, наша народ объединится и будет счастлив», - заявил Илия II.















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