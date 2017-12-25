Прокурор собирается поставить вопрос о дисциплинарной ответственности адвоката Михаила Саакашвили

25.12.2017 17:05 Прокурор Ираклий Надареишвили собирается поставить вопрос о дисциплинарной ответственности казенного адвоката бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Софио Гогличидзе, если она «вновь попросит перенести следующий процесс по нереальной причине».



Как заявил Надареишвили журналистам по завершении процесса, «сегодняшняя причина переноса процесса, так же, как и предыдущего процесса, была лишена аргумента, что было подтверждено представленными ими документами».



«Как на предыдущем, так и на сегодняшнем процессе мы подтвердили, что адвокат солгала, что она не смогла ознакомиться с материалами дела из-за перегруженного графика. Мы запросили документы, и подтвердилось, что сторона защиты за эти 12 дней, за тот срок, который был дан для подготовки заключительного слова, работала всего лишь три часа. В других следственных действиях или судебных процессах она не участвовала. Соответственно, аргумент, что она не успевает ознакомиться с делом, из-за участия в других делах, является ложью», - отметил прокурор.



Вместе с тем, по словам Надареишвили, требование о переносе процесса служит затягиванию суда.

Как известно, на основании ходатайства казенного адвоката Саакашвили процесс по делу Сандро Гиргвлиани был отложен и сегодня. Причиной этого адвокат назвала то обстоятельство, что она не смогла ознакомиться с материалами дела.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

