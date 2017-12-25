Папа Римский Франциск поздравил патриарха Грузии с 40-летием интронизации

25.12.2017 17:55 Папа Римский Франциск поздравляет Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго с 40-летием интронизации.



«Его Святейшеству и Блажейнешеству, Илие Второму, Католикосу-Патриарху всея Грузии, митрополиту Мцхета-Мтианети, Пицунды и Цхум-Абхазии.

В связи с вашим 40-летним юбилеем интронизации Католикос-Патриархом всея Грузии, я рад, братской любовью, передать вам мои горячие поздравления. Присоединяют к вашему святейшеству, вашей церкви и дорогому грузинскому народу, и благодарю господа, который щедро даровал свое благословление вашей личности и тому великому делу, которому вы служите на протяжении 40 лет.



Согласно Библии, 40 лет, это то время, в течение которого, господь вел избранный народ в пустыне для оседания на земле обетованной. И вы, ваше Святейшество, на протяжении этих 40 лет шли по пустыне и вели народ по голой степи атеизма, пока вновь не возродилась и распустилась вера господа в издревле благословенной господом и насыщенной кровью многих мучеников, запечатленной звездой тысяч невзгод и озаренной характерной для грузинского народа смелой надеждой земле.



Дорогой брат, в сердце живо храню память о духовности, христианстве и культуре вашей страны, ознакомится и оценить которую у меня была возможность во время своего прошлогоднего визита. Благодарю господа за эту возможность и за то, что он даровал мне милость, лично познакомиться с вами и обнять вас священным, братским поцелуем.



Я благодарен господу за то волнение и радость, которое та встреча и ваша личность и сегодня вызывает во мне. В предрождественские дни, в связи с вашим 85-летним юбилеем, хочу попросить нашего общего Отца, даровать вам здоровье, утешение, духовную радость и внутреннюю силу, не пожалеть свою щедрую милость вашему дорогому служению и вашей жизни.



А особенно хочу заверить вас, что вместе с католической церковью Грузии, постоянно буду молиться за ваше Святейшество и Блаженство. Прошу господа, чтобы в вашем месте мне предоставилось место, и надеюсь, что как было сказано во время незабываемого визита в патриаршем соборе Светицховели, молитва и любовь поможет нам исполнить то, что господь пожелал своим верующим с помощью слов апостолов, чтобы все были едины. Ватикан, Папа Франциск», — говорится в письме Папы Римского.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

