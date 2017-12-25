UNICEF Грузия: Введение платы в детских садах может углубить неравенство в стране

25.12.2017 18:03 Офис UNICEF в Грузии откликается на заявление премьер-министра, сделанное в парламенте, согласно которому, детские сады могут стать платными для определенной части населения.



По словам премьера, нужно придумать барьер, для какой части населения детские сады будут платными.



В связи с этим, UNICEF заявляет, что все дети, особенно социально незащищенные, должны пользоваться бесплатным, качественным и доступным дошкольным образованием.



В заявлении отмечается, что UNICEF опасается, что введение оплаты может углубить неравенство в городе и среди детей в состоятельных семьях и детей в бедный семьях, проживающих в селах.



UNICEF считает, что у образования в раннем возрасте есть и потенциал «уравнивания» и введение оплаты может создать противоположную динамику.















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