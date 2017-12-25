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Отменен новогодний концерт Криса Ри в Тбилиси


25.12.2017   18:36
В Тбилиси отменили запланированный на 30 декабря концерт легендарного британского автора и исполнителя песен Криса Ри.

Знаменитый музыкант должен был выступить в предверии Нового года на сцене тбилисского Дворца спорта вместе со своим бэндом.

Организаторы, компания Online Biletebi, не комментирует причины отмены концерта. Также пока не сообщается о сроках и условиях возврата билетов. Информации о тбилисском концерте Криса Ри также нет на официальном сайте певца.

На официальной странице музыканта в фейсбуке появились новости о том, что также отменены его выступления в Брайтоне и Борнмуте (Великобритания).

Из сообщений СМИ известно, что 9 декабря Крис Ри упал в обморок во время концерта в британском Оксфорде. Это произошло во время его выступления в концертном зале New Theatre Oxford — во время исполнения одной из песен певец внезапно схватился за микрофон и упал на пол. По данным The Guardian, после инцидента Ри был госпитализирован, его состояние оценивается как «стабильное». В прошлом году музыкант заявлял, что перенес инсульт.






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