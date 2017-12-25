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Следственному ведомству известна личность подозреваемого в убийстве члена муниципального собрания Местии
25.12.2017 20:29
Министерству внутренних дел Грузии известна личность подозреваемого в убийстве члена муниципального собрания (сакребуло) Местии. Как отмечается в информации, распространенной ведомством, для задержания М.Н. 1978 года рождения ведутся интенсивные розыскные и следственные действия.
По информации МВД, расследование начато по факту умышленного убийства в соответствии со статьей 108 УК Грузии, что предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
«В департаменте полиции МВД Грузии по Мегрелии-Верхней Сванетии, на основании полученного сообщения, по факту умышленного убийства начато расследование в соответствии со статьей 108 УК Грузии, что предполагает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По предварительной информации, 25 декабря текущего года в поселке Местиа, на территории, прилегающей к аграрному рынку, в ходе словесной перепалки, начавшейся на почве личного конфликта, М.Н. 1978 года рождения несколькими выстрелами из автоматического огнестрельного оружия нанес несколько ранений в область живота члену местийского сакребуло Л.Н. 1968 года рождения и скрылся с места происшествия. Л.Н. был доставлен в больницу, где и скончался от полученных ранений.
Для задержания М.Н. ведутся интенсивные розыскные и следственные действия.
Расследование ведется по факту умышленного убийства и незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия в соответствии со статьями 108 и 236 УК Грузии», - отмечается в информации МВД.
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