|
Футбольные сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч
25.12.2017 23:43
Стал известен стадион, на котором сборные Грузии и Азербайджана проведут товарищеский матч.
Матч был запланирован в турецком городе Анталья 2 февраля. В итоге, выбор пал на «Спорткомплекс Мардан».
Этот стадион был специально построен для Чемпионата Европы по футболу до 17 лет, и принял несколько матчей, в том числе и финальный, в котором Испания одолела Францию со счетом 4:0.
«Спорткомплекс Мардан» в Анталье может уместить 7 428 и является чисто футбольной ареной.
Напомним, матч состоится 2 февраля и команды используют его для подготовки Лиги Наций Европы.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна