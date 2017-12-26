Оппозиция должна помогать правительству - Илия Второй

26.12.2017 14:07 Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второго обратился к лидерам оппозиции и членам правительства, призвав их вместе бороться за благополучие страны.



Свое заявление Илия Второй сделал на праздничном ужине, организованном по случаю 40-летнего юбилея интронизации Католикос-Патриархом. Видео его обращения, снятое одним из участников мероприятия на мобильный телефон, было размещено в фейсбуке.



«Видимо, я по-другому понимаю оппозицию. В моем понимании оппозиция не значит того, что все указы и постановления правительства должны подвергаться критике. Оппозиция должна помогать властям, чтобы попытаться напомнить властям о том, что является хорошим и полезным для нации и страны», — сказал Патриарх.



Глава Грузинской православной церкви отметил, что власти и оппозиция должны уважать друг друга.



«Как ваш настоятель, я прошу всех делать полезное для нашей страны, для нашей церкви. Стоять за благополучие народа. Нужно сделать все для того, чтобы достичь единодушия. Пусть Бог благословит власти, парламент и оппозицию, да благословит Господь всю Грузию», — сказал Илия Второй.



Помимо членов правительства и парламентского большинства, на ужине присутствовали лидеры оппозиционных партий «Движение за свободу – Европейская Грузия» и «Альянс патриотов Грузии», а также бизнесмены, деятели культуры и шоу-бизнеса.



Представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» не принимали участие в мероприятии. Там был замечен только один депутат от ЕНД Коба Накопия.















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