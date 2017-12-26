В Панкисском ущелье утверждают, что раненный Мачаликашвили не имеет отношения к терроризму

26.12.2017 17:59 По заявлению друга раненного в ходе спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Левана Дуишвили, исключено, чтобы Мачаликашвили был как-то связан с делом Чатаева.



По его словам, все ущелье удручено, и если спецоперация, проведенная в семье Мачаликашвили, является постановочным спектаклем, который, по его словам, разыграли ведомства Гахария и Гомелаури, у них это в действительности не получилось, и все провалилось.



По словам Левана Дуишвили, жертвой спецоперации стал мальчик, у которого нет ни криминального прошлого, ни какой-либо связи с подобными делами.



"Никакого соприкосновения с Чатаевым, и какими-то другими лицами у него вообще нет… Весь Дуиси уверен, что Темирлан Мачаликашвили, который вырос у меня на глазах, ни в чем не виноват, его все положительно характеризуют, он никогда такого не совершал, если бы было в прошлом что-либо криминальное, или подобное, мы бы подумали, что возможно, что-то есть, что есть какая-то связь. Но о такой личности? Ребенок в нынешнем году закончил школу… Пришли, вошли в дом, и как только он поднял голову, выстрелили ему прямо в голову… Хотели прямо ликвидировать.



Еще не произошла катастрофа, и надеемся, что он выздоровеет, и все выяснится. Это уродливый спектакль Гомелаури, рабского правительства Иванишвили… Это хуже, по сравнению с правительством Саакашвили. Если посмотреть на статистические данные, в Панкисском ущелье фиксируется самый низкий показатель преступности, поэтому мы хотим жить хорошо и спокойно, и как я уже сказал, этот мальчик никак не связан с такими действиями… Когда Чатаев был здесь, он был совсем ребенком, и исключено, чтобы у него было какое-нибудь соприкосновение с этим. Все в ущелье в ужасе, не знаю, что за этим последует в ущелье" – говорит Дуишвили.

















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