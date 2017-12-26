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Завершился чемпионат Грузии по вольной борьбе
26.12.2017 19:43
Сегодня были разыграны пять последних комплектов медалей в рамках чемпионата Грузии по вольной борьбе.
Первая финальная схватка прошла в категории до 61 килограммов, где между собой должны были встретится кутаисские братья Бека и Лаша Ломтатидзе, хотя более титулованный, многократный чемпион Бека из – за травмы не смог выйти на татами и чемпионом стал его брат Лаша.
В категории 70 килограмм первентсовал действующий чемпион Грузии Зураб Якобашвили (Кварели). В финальной схватке он победил Левана Келехсашвили (Хашури).
Напряженной получилась борьба в категории до 79 килограмм, где встретились двое титулованных и опытных спортсмена Якоб Макарашвили (Тбилиси) и Джумбер Квелашвили (Гори). Практически большую часть поединка лидировал горийский спортсмен, но в последние 30 секунд схватки Макарашвили сумел набрать четыре очка и выиграть поединок со счетом 9-7.
До 92 килограмм сильнейшим оказался Ираклий Мцитури (Тбилиси), победив за счет штрафа соперника Нодара Эгадзе (Гори).
Турнир традиционно завершился поединком тяжеловесов. Примечательно, что из – за травмы с состязании не смог принять участие действующий чемпион страны Гено Петриашвили. Финальная схватка должна была состояться между Георгием Мешвилдишвили (Они) и Омаром Гусошвили (Гори), но поединок не состоялся. Спортсмены вышли на ковер, но Гусошвили отказался бороться сославшись на травму и соответственно чемпионом стал Георгий Мешвилдишвии.
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