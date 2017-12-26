Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Завершился чемпионат Грузии по вольной борьбе


26.12.2017   19:43
Сегодня были разыграны пять последних комплектов медалей в рамках чемпионата Грузии по вольной борьбе.

Первая финальная схватка прошла в категории до 61 килограммов, где между собой должны были встретится кутаисские братья Бека и Лаша Ломтатидзе, хотя более титулованный, многократный чемпион Бека из – за травмы не смог выйти на татами и чемпионом стал его брат Лаша.

В категории 70 килограмм первентсовал действующий чемпион Грузии Зураб Якобашвили (Кварели). В финальной схватке он победил Левана Келехсашвили (Хашури).

Напряженной получилась борьба в категории до 79 килограмм, где встретились двое титулованных и опытных спортсмена Якоб Макарашвили (Тбилиси) и Джумбер Квелашвили (Гори). Практически большую часть поединка лидировал горийский спортсмен, но в последние 30 секунд схватки Макарашвили сумел набрать четыре очка и выиграть поединок со счетом 9-7.

До 92 килограмм сильнейшим оказался Ираклий Мцитури (Тбилиси), победив за счет штрафа соперника Нодара Эгадзе (Гори).

Турнир традиционно завершился поединком тяжеловесов. Примечательно, что из – за травмы с состязании не смог принять участие действующий чемпион страны Гено Петриашвили. Финальная схватка должна была состояться между Георгием Мешвилдишвили (Они) и Омаром Гусошвили (Гори), но поединок не состоялся. Спортсмены вышли на ковер, но Гусошвили отказался бороться сославшись на травму и соответственно чемпионом стал Георгий Мешвилдишвии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработает система страхования депозитов
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: 2018-ый будет очень интересным и насыщенным годом
ЦБ Армении принял решение оставить ставку рефинансирования на том же уровне
Президент Армении принимает участие в неофициальной встрече глав государств членов СНГ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна