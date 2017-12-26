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В уголовном деле о договорных матчах могут фигурировать китайские букмекерские компании - СМИ


26.12.2017   20:40
По неофициальной информации, в уголовном деле о договорных матчах фигурируют китайские букмекерские компании.

Агентству "Интерпрессньюс" стало известно, что ставки по договорным играм по баскетболу делались в Китае. В деле грузинские букмекерские компании на данном этапе не фигурируют.

Служба государственной безопасности на минувшей неделе задержала баскетбольных судей, и тренеров баскетбольного клуба "Сухуми" по делу договорных матчей. В общем итоге по факту группового коммерческого подкупа взяли пять человек.

Сотрудниками антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий по факту группового коммерческого подкупа были задержаны судьи международной категории Заза Мачаладзе, Ираклий Беришвили, и Давид Беришвили, а также тренер баскетбольной команды клуба "Сухуми" Важа Кварацхелия, и совладелец того же клуба Темур Датикашвили.

По информации следствия, в результате нескольких договорных матчей обвиняемые в общей сложности получили 36 000 лари (ок. 14 тыс. долларов США). Из пяти задержанных лиц двое признали вину, и сотрудничают со следствием. Им в виде меры пресечения определили залог, а остальным трем обвиняемым - заключение.







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