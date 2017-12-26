По количеству поступивших к энергоомбудсмену жалоб в 2017 году лидирует сектор водоснабжения

26.12.2017 21:02 По количеству жалоб, поступивших в аппарат энергоомбудсмена, в 2017 году лидирует сектор водоснабжения.



В ходе презентации итоговой информации, представленной по правовому положению граждан, энерго омбудсмен Саломэ Вардиашвили заявила, что в течение года в сектор водоснабжения поступили 1718 заявлений, в сектор электроэнергии – 1 273, а природного газа – 1342 заявления. По ее же информации, жалобы по Тбилиси в секторе водоснабжения были зафиксированы о ненадлежащем обслуживании компании, вызванном частыми прекращениями услуги в течение всего года.



"Жалобы также были связаны с затягиванием процесса реабилитации. В регионах активно требуют развития сети водоснабжения, и увеличения частоты поставки. Касательно сектора природного газа, он по обращаемости стоит на втором месте. По сравнению с 2016 годом увеличились заявления новых потребителей, желающих подключится к сети природного газа, которые в основном жалуются на нарушение сроков. В секторе газа также зафиксирована проблема просроченных задолженностей"- заявила Саломэ Вардиашвили.



По ее же информации, касательно энергетического сектора, здесь по-прежнему актуальными остаются долги, накопившиеся по отношению компании, созданных три и больше года назад, которые в течение многих лет были отражены на примере личного учета потребителей.



"С данной точки зрения у нас есть развитие, поскольку большими усилиями общественного защитника огромная часть пользователей была освобождена от этих обязательств. В регионе актуальным является вопрос замена устаревшей инфраструктуры"- заявила Саломе Вардиашвили.



В течение 2017 года количество заявлений, поступивших в аппарат энергоомбудсмена, составило 4 333. По статистике, в аппарате энергоомбудсмена возрос показатель обращаемости граждан. По ее информации, рост показателя с одной стороны указывает на повышение потребительского знания граждан, и с другой стороны на существующие проблемы в системе.



По информации энергоомбудсмена, для консультаций к аппарату обратились 8 474 граждан, а по электронной почте и социальной сети 1758 граждан.



По информации энергоомбудсмена, количество заявлений по компаниям распределяется следующим образом: АО "Теласи – 832; АО "Энерго-ПРО Джорджия"- 450; ООО "Казтрансгаз Тбилиси"- 132; ООО "Сокар Джорджия газ"- 1163; АО "Сакорггаз"- 16; ООО "Виссол-газ" -14; ООО "Камар газ"- 16; ООО "Таба"- 16; ООО "Джорджиан Уотер знд Пауэр"- 972; ООО "Объединенное водоснабжение Грузии"- 102; ООО "Вода Мцхеты"- 168; ООО "Вода Рустави"- 454; ООО "Вода Батуми"- 22.















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