Илие Второму вручили премию «Золотое крыло»

26.12.2017 22:11 Католикос – Патриарху, Святейшему и Блаженнейшему Илие Второму передали премию «Золотое крыло» за духовное крепление нации. Награду вручили руководителю Фонда Патриарха Лаше Жвания.



Лаша Жвания зачитал на сцене обращение Патриарха.



«Мы должны пытаться исправиться и возлюбить друг друга. Мы любим друг друга, но мы знаем как большую любовь, так и большую ненависть. У меня было видение – я был в Бодбе, монастыре Святой Нино и монахини передали мне свиток. Я его развернул и на нем было изображение Святой Троицы. Я перевернул свиток и на нем во всю длину было начертано – единодушие. Может нам стоит задуматься над этим. Этого от нас просит Троица – единодушия! В Троице единодушие – Отец, Сын и Святой Дух и от нас просят того же. Не обличим недостаток другого – нашей любовью прикроем его. Всех обнимаю и благословляю», сказано в обращении Патриарха.



На пятнадцатом награждении «Золотого крыла» будет вручена 21 премия. Ежегодная церемония «Золотое крыло» проводится в гостинице «Билтмор» в Тбилиси.















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