В Москве представили книгу о старце Гаврииле (Ургебадзе)

27.12.2017 12:37 В Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете прошла презентация новой книги «Диадема старца Гавриила» о замечательном грузинском святом XX века – преподобном Гаврииле (Ургебадзе). В сборник вошли воспоминания о святом и его поучения.



- Около года назад мы делали небольшую книгу о старце «Я жду вас в Самтавро». Она представляла из себя небольшую выборку из материалов, которые полностью вошли в нашу новую книгу «Диадема старца Гавриила», - отметил редактор издательства Свято-Тихоноаского университета Егор Агафонов.



- Очень радостно отметить, что мы смогли опубликовать чрезвычайно редкие документы, которые были нам переданы. Они публикуются впервые из архива Прокуратуры СССР, относящиеся к знаменитому эпизоду - сожжение портрета Ленина во время первомайской демонстрации 1965 года, которое сделал старец Гавриил, - напомнил старший редактор издательства.



- Эти документы были рассекречены в этом году. Мы очень рады, что можем представить читателю такие редкие материалы, - сказал он.



Мы гордимся тем, говорит Егор Агафонов, что наше издание на русском языке получило первое среди всех книг о старце Гаврииле личное благословение Святейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Переводчик Константин Церцвадзе-Добровольский над переводом книги работал более 4 лет.



Гостям вечера показали фрагменты нового снимающегося документального фильма о старце Гаврииле, автором которого стал Константин Церцвадзе-Добровольский. В ходе презентации всех собравшихся в Соборной палате ждал сюрприз. Монахиня Серафима (Читанава) из Грузии, выпускница Московской консерватории, не только рассказала о своей встрече со старцем Гавриилом, но и исполнила несколько музыкальных композиций в честь сорокалетия патриаршей интронизации Святейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, которая отмечалась 25 декабря.



В России любят и почитают преподобного Гавриила (Ургебадзе). Свидетельства о его провидческом даре, о силе и исцеляющей помощи его молитвы в спасении безнадёжно больных поражают. Его нескончаемая любовь к Богу проявлялась в полноте его любви к ближнему. Старца Гавриила так и называли: человек, состоящий из любви. Эту любовь к людям и бескрайнее сострадание к ним он прятал за обликом юродивого, скрывая под маской безумства мудрость и чудотворство.















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