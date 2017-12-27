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Совет старейшин Панкиси разработал текст обращения к правительству


27.12.2017   14:36
В селе Дуиси Панкисского ущелья завершилось собрание Совета старейшин.

На собрании присутствовали представители общественности, неправительственных организаций, члены Совета старейшин.

На собрании приняли текст обращение на имя правительства, в котором говорится, что они не противятся проведению спецоперации, однако неприемлемо проведение в той форме, которая оскорбляет достоинство человека, и пугает женщин и детей.

Особо подчеркивается, чтобы соответствующие структуры расследовали детали вчерашней спецоперации, и в частности, факт ранения в ходе спецоперации 19-летнего Темирлана Мачаликашвили.

Обращение подписывают старейшины, и общественности его представил Заур Гомашвили.

Как заявляют члены совета, обращение сегодня же будет отправлено правительству Грузии.

Раненному в ходе спецоперации молодому человеку провели операцию в Телавской реферальной больнице. По словам врача, состояние здоровья пациента критическое.

СГБ провела спецоперацию накануне. СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.






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