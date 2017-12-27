Совет старейшин Панкиси разработал текст обращения к правительству

27.12.2017 14:36 В селе Дуиси Панкисского ущелья завершилось собрание Совета старейшин.



На собрании присутствовали представители общественности, неправительственных организаций, члены Совета старейшин.



На собрании приняли текст обращение на имя правительства, в котором говорится, что они не противятся проведению спецоперации, однако неприемлемо проведение в той форме, которая оскорбляет достоинство человека, и пугает женщин и детей.



Особо подчеркивается, чтобы соответствующие структуры расследовали детали вчерашней спецоперации, и в частности, факт ранения в ходе спецоперации 19-летнего Темирлана Мачаликашвили.



Обращение подписывают старейшины, и общественности его представил Заур Гомашвили.



Как заявляют члены совета, обращение сегодня же будет отправлено правительству Грузии.



Раненному в ходе спецоперации молодому человеку провели операцию в Телавской реферальной больнице. По словам врача, состояние здоровья пациента критическое.



СГБ провела спецоперацию накануне. СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.















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