ФФГ и GIPA осуществят сертификационную программу футбольного менеджмента

27.12.2017 15:19 У Федерации футбола новый партнер в направлении образовательных проектов. Организации осуществят совместные проекты в рамках трехлетнего меморандума, оформленного между федерацией и Институтом общественных дел Грузии (GIPA).



Первым и новейшим совместным проектом футбольного менеджмента является сертификационная программа, которую Федерация футбола уже второй год как осуществляет. Программа бесплатная для желающих, и ее финансируют Федерация футбола, и Фонд развития грузинского футбола.



Главной целью программы является подготовка по способностям менеджмента представителей футбольной сферы, и повышение квалификации, что будет содействовать развитию грузинского футбола. Продолжительность каждой сертификационной программы составляет шесть месяцев, и предназначена для представителей субъектов, входящих в юрисдикцию Федерация футбола, и ответственных лиц за развитие спорта.



Леван Кобиашвили говорил о целях сотрудничества с GIPA, и отметил значение образовательных проектов Федерации футбола:



"Прежде всего, должен отметить, что очень важным является сотрудничество с GIPA в течение следующих трех лет. Мы будем сотрудничать с образовательной точки зрения, что является для нас приоритетным направлением. Исходя из этого мы рады, что приобрели такого хорошего партнера в лице GIPA. Я убежден, что следующие три года будут очень важными для обеих сторон, и в общем итоге для грузинского футбола, поскольку у нас много интересных и хороших идей, которые мы вместе осуществим".



О значении преподавания менеджмента футбола говорила ректор Института общественных дел Мака Иоселиани:



"Этот меморандум подразумевает сотрудничество в направлении преподавания менеджмента футбола. В основном это касается переподготовки людей, включенных в футбол, но вместе с ними принять участие в проекте смогут и другие студенты. Думаю, что эти отношения чрезвычайно важны для развития футбола. Для нас очень важно сотрудничать с молодой и перспективной командой, какой является Федерация футбола Грузии".



После церемонии подписания, вице-президент Федерации футбола Ника Джгаркава прочитал открытую лекцию для студентов GIPA, и говорил с молодежью об образовательных проектах Федерации футбола, проблематике и вызовах, существующих в грузинском футболе.



"Я рад, что состоялась данная встреча в GIPA. Наша главная цель, побудить студентов к обсуждению проблематичных вопросов грузинского футбола, рассмотреть проблематику, существующую вокруг футбола в нашей стране, и мы продолжим обсуждение на эти темы уже в учебном процессе"- отметил он.



Сроки и критерии поступления на сертификационные курсы будут опубликованы в январе на официальной веб-странице GIPA.

















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