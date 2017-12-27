Управление мусульман Грузии – От имени всех мусульман Грузии, осуждаем любое проявление насилия исходя из религиозных целей

27.12.2017 15:55 Члены Управления мусульман Грузии сделали специальное заявление в связи с последними событиями.



«В последнее время с возмущением наблюдаем за кровавыми конфликтами на Ближнем Востоке. Мы осознаем, что это пламя может разгореться еще больше и поглотить еще много стран. От этого не застрахована и наша Родина. Больше всего возмущает то, что насилие и убийства осуществляются от имени религии, что оскорбляет истинные религиозные чувства мусульман. Аллах призывает всех на Земле к миру, сочувствию и примирению. Как гласит 32-я сура Корана «Тот, кто убъёт человека, который никого не убивал и не совершал ничего плохого в жизни, будто уничтожаешь целый народ. Если ты даруешь жизнь человеку, ты даруешь жизнь всему народу» …. убийство, насилие, угнетение, пытки не имеют ничего общего с исламом», — сказано в заявлении Управления мусульман Грузии.



Как говорится в заявлении, ислам это религия мира, которая проповедует мир.



Лидеры грузинских мусульман прокомментировали проведенную накануне спецоперацию в Панкисском ущелье и говорят, что у них нет никаких связей с задержанными и они не обладают о них информацией.















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