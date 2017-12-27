В ФФГ не решили вопрос возвращения ФК «Зестафони» в Национальный чемпионат

27.12.2017 16:34 27 декабря состоялось заседание исполкома Федерации футбола Грузии, на повестке дня которого был вопрос возвращения футбольного клуба «Зестафони» в Национальный чемпионат.



Юристу клуба не позволили присутствовать на заседании исполкома. В связи с этим клуб распространил заявление.



«В конечном счете, случилось так, что исполком не обсудил этот вопрос, а после завершения заседания, президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили причиной нерешения такого значительного вопроса назвал отсутствие Ильи Кокая на заседании» — заявляют в клубе.



В заявлении «Зестафони» говорится, что владелец клуба не находился в стране, и клуб проинформировал федерацию, что на заседании будет присутствовать полномочный представитель клуба. Однако, по словам представителей «Зестафони», юристу Автандилу Нацваладзе не позволили присутствовать на заседании исполкома.



В «Зестафони» заявляют, что как только Илья Кокая вернется в Грузию, он проведет пресс-конференцию и подробно расскажет о тяжелейшем положении в грузинском футболе.















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