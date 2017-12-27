Участники Народного собрания в Дуиси требуют наказать спецназовца, который ранил Темирлана Мачаликашвили

27.12.2017 17:21 В Дуиси завершилось Народное собрание, которое созвал имам салафитской общины Панкисского ущелья Бекхан Фареулидзе.



На собрании присутствовали более 500 человек, приехавших из разных сел ущелья, которые выступают против проведенной спецоперации. Также, они говорят о превышении полномочий. Жители ущелья требуют выявить и наказать того спецназовца, который ранил 19-летнего Темирлана Мачаликашвили.



По их словам, они не против проведения в стране, в том числе и в ущелье, спецопераций и установления порядка в рамках закона, однако осуждают проведение спецоперации в такой форме, как было вчера.



Участники Народного собрания требуют расследовать вчерашнюю спецоперацию и ответить на вопросы общественности.



Они исключают любые связи задержанных с террористами. По их словам, в противном случае, они не выражали бы солидарность обвиняемым и их семьям.















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