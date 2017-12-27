В Грузии внедряют новую модель обучения детей с аутизмом

27.12.2017 18:18 По инициативе министерства образования и науки Грузии специалисты Института развития ребенка Государственного университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, который в пилотном режиме был осуществлен в государственной школе №55.



Для детей с аутизмом был открыт интегрированный класс, в котором для таких учеников разработали особый метод и подход, позволяющий увеличить их интерес к учебе.



В министерстве образования с результатами пилотного проекта ознакомились эксперты, педагоги, директоры школ, представители университетов и высших учебных заведений. На встрече была отмечена довольно низкая квалификация, мотивация и включенность специальных педагогов и важность развития этой профессии.



Участники встречи пришли к выводу, что необходимо принять исправную модель финансирования данного проекта, создание новых образовательных ресурсов и их совершенствование в государственных школах.



Министерство образования и науки Грузии с 2013 года предлагает детям с аутизмом сервис интегрированного класса в рамках программы «Содействия инклюзивному обучению».

Интегрированный класс оснащен вспомогательными образовательными ресурсами. В нем работают психологи, специальные учителя, которые работают как индивидуально, так со всей группой. Главная цель педагогов повысить уровень социализации этих детей и максимально включить в учебный процесс.



На данный момент интегрированные классы открыты в восьми государственных школах Грузии. В Тбилиси это школы №166, №72, №41, №132, №55, а также в Тбилисской классической гимназии, в Батуми – школа №13, и в Рустави – школа №21.



Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, ограниченными интересами и повторяющимися действиями, а также часто крайней неприязнью к определенным звукам, текстуре или вкусам.





Новости-Грузия











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