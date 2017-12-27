Кобиашвили: Кокая придется сказать болельщикам Зестафони правду, что у него нет желания вернуться в футбол

27.12.2017 18:59 В Федерации футбола Грузии прошло последние заседании исполнительного комитета в 2017 году.



Повесткой дня был учтен лишь один вопрос – возможная реинтеграция «Зестафони» в Национальную Лигу 2.



По данным Федерации футбола, президент футбольного клуба «Зестафони» Илья Кокая, несмотря на неоднократное приглашение, вновь не присутствовал на заседании, соответственно на заседании не смогли обсудить будущее клуба.



Комментарий сделал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.



«Сегодняшнее заседание исполкома целиком было посвящено «Зестафони». Это был единственный вопрос на повестке дня. К сожалению, по теме, которая очень актуальна, мы получили абсолютно неадекватное реагирование. Кокая, к сожалению, не явился. Я считаю, что это, в первую очередь, неуважение, так как исполком собрался конкретно по теме «Зестафони». Факт, что отныне Илье Кокая придется сказать правду болельщикам «Зестафони», что у него нет никакого желания вернуться в футбол», — заявил Леван Кобиашвили.















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