Бадур Чопанашвили не признает себя виновным, и говорит, что вообще не знает Ахмеда Чатаева

27.12.2017 21:04 Бадур Чопанашвили, задержанный во время спецоперации в Панкисском ущелье, отрицает какую-либо связь с Ахмедом Чатаевым. По словам его адвоката Дали Барбакадзе, Чопанашвили не знает, почему его задержали, и вообще в чем его обвиняют.



"Он ничего не знал. Спрашивал меня, знаю ли я, почему его задержали. Я сказала то, что знаю через средства массовой информации, он категорически отрицает все, говорит, что он ни при чем, и вообще не знал Чатаева. Я спросила о родственных связях, но он говорит, что вообще не знаком с ним, и у них нет никаких родственных связей. Он считает, что правоохранительным органам дали неверную информацию о нем. Он говорит, что он водитель, у него четверо детей, работал для себя, и вообще не уезжал из деревни, и никогда не покидал границы страны" - сказала адвокат.



По ее же словам, сегодня задержанным предъявят обвинение.



Вчера утром контртеррористический департамент Службы госбезопасности задержал в Тбилиси, и селах Дуиси и Омало Ахметского района пятерых граждан Грузии: Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили, Бадура Чопанашвили, и Темирлана Мачаликашвили. Заключенные связаны с членами группы, которые были нейтрализованы во время спецоперации, проведенной 21-22 ноября в Тбилиси по улице Бери Габриэл Салоси, и были их пособниками.



Во время ареста Темирлан Мачаликашвили пытался оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В частности, хотел привести в действие ручную гранату, во время чего для пресечения преступного действия, исходя из крайней необходимости, была использована пропорциональная сила, и в адрес Темирлана Мачаликашвили был произведен выстрел, в результате чего он получил огнестрельное ранение в голову. Он доставлен в госпиталь.



На данном этапе следствия установлено, что перечисленные лица обеспечили транспортировку Ахмеда Чатаева и его единомышленников сначала на территории Турции, от их временного места проживания до участка зеленой полосы Кирнати-Марадиди границы Грузии, а затем помогли через тот же участок незаконно въехать в Грузию. Задержанные лица также обеспечили поездку членов преступной группы до Тбилиси, помогли снять квартиру, и раздобыть оружие.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

