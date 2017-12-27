Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 9-ой школе открылся бюст Нодара Ахалкаци – ветераны обращаются к мэрии Тбилиси


27.12.2017   21:11
В тбилисской 9-ой публичной школе имени Нодара Ахалкаци открылся бюст Нодара Ахалкаци, автором которого является скульптор Гоги Шхвацабия.

На мероприятии, которое прошло при финансовой поддержке Федерации футбола Грузии и организации Союза футболистов ветеранов, присутствовали члены семьи первого президента ФФГ и легендарного тренера, руководители ФФГ и футболисты ветераны.

2 января 2018 года Нодару Ахалкаци исполнилось бы 80 лет.

Ветераны обращаются к мэрии Тбилиси с просьбой назвать именем Нодара Ахалкаци улицу в столице.

По словам бывшего футболиста «Динамо» Вовы Гуцаева, Нодар Ахалкаци сделал для Грузии то, что многие не смогли.

«В 20 веке у Грузии было много радости – то, что сделал для этой страны Ахалкаци, многие не смогли. Поэтому он заслуживает, чтобы его именем назвали улицу», — заявил Владимир Гуцаев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Экспорт грузинского вина развивается успешно
Жителям Тбилиси повысили цены на электроэнергию
Обязательное страхование иностранных автомобилей в Грузии вступит в силу с 1 марта
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыров высказался о блокировке своих аккаунтов в фейсбуке и инстаграме
Карапетян: Состояние нашей экономики похоже на высохшее и необработанное поле
Стоимость электроэнергии повышена и для жителей регионов Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна