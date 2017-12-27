В 9-ой школе открылся бюст Нодара Ахалкаци – ветераны обращаются к мэрии Тбилиси

27.12.2017 21:11 В тбилисской 9-ой публичной школе имени Нодара Ахалкаци открылся бюст Нодара Ахалкаци, автором которого является скульптор Гоги Шхвацабия.



На мероприятии, которое прошло при финансовой поддержке Федерации футбола Грузии и организации Союза футболистов ветеранов, присутствовали члены семьи первого президента ФФГ и легендарного тренера, руководители ФФГ и футболисты ветераны.



2 января 2018 года Нодару Ахалкаци исполнилось бы 80 лет.



Ветераны обращаются к мэрии Тбилиси с просьбой назвать именем Нодара Ахалкаци улицу в столице.



По словам бывшего футболиста «Динамо» Вовы Гуцаева, Нодар Ахалкаци сделал для Грузии то, что многие не смогли.



«В 20 веке у Грузии было много радости – то, что сделал для этой страны Ахалкаци, многие не смогли. Поэтому он заслуживает, чтобы его именем назвали улицу», — заявил Владимир Гуцаев.















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