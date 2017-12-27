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В 9-ой школе открылся бюст Нодара Ахалкаци – ветераны обращаются к мэрии Тбилиси
27.12.2017 21:11
В тбилисской 9-ой публичной школе имени Нодара Ахалкаци открылся бюст Нодара Ахалкаци, автором которого является скульптор Гоги Шхвацабия.
На мероприятии, которое прошло при финансовой поддержке Федерации футбола Грузии и организации Союза футболистов ветеранов, присутствовали члены семьи первого президента ФФГ и легендарного тренера, руководители ФФГ и футболисты ветераны.
2 января 2018 года Нодару Ахалкаци исполнилось бы 80 лет.
Ветераны обращаются к мэрии Тбилиси с просьбой назвать именем Нодара Ахалкаци улицу в столице.
По словам бывшего футболиста «Динамо» Вовы Гуцаева, Нодар Ахалкаци сделал для Грузии то, что многие не смогли.
«В 20 веке у Грузии было много радости – то, что сделал для этой страны Ахалкаци, многие не смогли. Поэтому он заслуживает, чтобы его именем назвали улицу», — заявил Владимир Гуцаев.
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