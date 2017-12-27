Адвокат: Во время полицейского контроля у правоохранителей не было права использовать личный телефон для видеосъемки

27.12.2017 21:20 Адвокат поэта Звиада Ратиани Ана Насвришвили заявляет, что видео, которое МВД представило на суде в качестве доказательства, возможно не является непрерывным.



По ее словам, правоохранители остановили Звиада Ратиани в рамках полицейского контроля.



Адвокат утверждает, что сотрудники полиции не имели права осуществлять видеозапись на личный мобильный телефон.



«Законодательством учтено, что в ходе рейда, видеозапись между гражданином и сотрудниками полиции должна осуществляться наплечными видеокамерами, которые должны быть включены в непрерывном режиме. В этом случае, были представлены видеозаписи, которые были сняты на личный мобильный телефон, а не с помощью наплечных видеокамер. Ни в одном законодательном акте не указано, что они правомочны осуществлять такую запись на личный мобильный телефон, и именно это было основанием требования, чтобы судья не учитывал данные видеозаписи», — заявляет адвокат.















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