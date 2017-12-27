В школах Грузии внедряют новую модель обучения детей с аутизмом

27.12.2017 21:31 По инициативе Министерства образования и науки Грузии специалисты Института развития ребенка университета Ильи разработали новую модель обучения детей с аутизмом, который в пилотном режиме был осуществлен в тбилисской школе №55.



Для детей с аутизмом открыт интегрированный класс, в котором для таких учеников разработали особый метод и подход, позволяющий увеличить их интерес к учебе. В Минобразования с результатами пилотного проекта ознакомились эксперты, педагоги, директоры школ, представители университетов и высших учебных заведений. На встрече была отмечена довольно низкая квалификация и включенность специальных педагогов, важность развития этого направления.



Минобразования с 2013 года предлагает детям с аутизмом сервис интегрированного класса в рамках программы «Содействия инклюзивному обучению». Интегрированный класс оснащен вспомогательными образовательными ресурсами. В нем работают психологи, специальные учителя, которые проводят занятия как индивидуально, так и группе учеников.



На данный момент интегрированные классы открыты в восьми государственных школах - в Тбилиси, Батуми и в Рустави.















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