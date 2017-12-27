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Апелляционный суд восстановил Гию Роинишвили на работе в театре Туманишвили
27.12.2017 22:02
После трехлетней тяжбы, апелляционный суд полностью удовлетворил иск Гии Роинишвили, и восстановил на работе актера, которого уволили из театра.
«Трехлетняя тяжба в суде завершена. Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции городского суда о моем восстановлении на работе в театре Туманишвили и компенсации за время вынужденного прогула. Иск полностью удовлетворен. Хочу отметить, что обжалование в апелляционном произошло во время предыдущего правления театра, Кети Долидзе. Заранее поздравляю театр Туманишвили и всех, кто за меня болел с Рождеством и Новым Годом», — пишет Гия Роинишвили.
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