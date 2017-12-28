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Представители патриархии хотят подключиться к обсуждению наркополитики
28.12.2017 11:19
Протоиерей Давид Исакадзе призывает парламент Грузии, не становиться органом, единолично решающим вопрос большой ответственности, связанный с наркополитикой и подключить к его обсуждению и духовных лиц.
Как заявил Исакадзе вчера на заседании комитета по здравоохранению парламента Грузии, позиция, предполагающая проведение широкого обсуждение по этому вопросу, принадлежит патриарху.
По его словам, для них – духовных лиц, наркопотребители являются потенциальными духовными сыновьями и дочерьми, и они категорически против их арестов. «Этим людям нужна помощь, однако нужно говорить о количестве. Мы думаем, что никакое количество не может быть приемлемым, мы должны способствовать тому, чтобы человек освободился от этого недуга. Я хочу передать вам позицию патриарха, что должно состояться обсуждение. Не становитесь органом, решающим вопрос такой большой ответственности, и нам дайте возможность его обсуждения», - обратился Исакадзе к депутатам.
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