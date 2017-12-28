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Креативная Европа: Грузия – лидер среди стран Восточного партнерства


28.12.2017   12:06
В странах Восточного партнерства число дискуссий и инициатив в сфере культурной политики за последние три года увеличилось на 20%. Такими результатами работы делится Программа ЕС “Культура и креативность”, которая стартовала в 6 странах в 2015 году.

Она была направлена на поддержку культурных и креативных секторов, проведение практических исследований, вклад в разработку стратегий и реформ, тренинги для модернизации культурного сектора, предоставление возможностей для международного культурного сотрудничества и повышение понимания роли культуры.

Руководитель Программы “Культура и креативность” Тим Уильямс, отметил:
«Грузия, наверное, самая успешная из всех шести стран. Она поэтапно осваивала опыт, который мы ей передавали. Программа «Стратегия-2025» отразила это и показала очень хорошие результаты. Надеемся, что и в дальнейшем страна будет развивать креативные индустрии».

Достижения Программы в Грузии
• “Культура и креативность” тесно сотрудничала с Министерством культуры при разработке “Стратегии-2025”;
• В 2016 году Программа организовала конференцию в Грузии, чтобы повысить осведомленность о роли культуры и креативных индустрий. Министерство культуры разработало отчет “Креативная Грузия: дорожная карта для развития культуры и креативных индустрий 2016-2017”. Отчет состоял из 18 задач, на деятельность Программы приходилось 50% этого процесса;
• Программа поддержала три исследования креативных индустрий в Грузии, перевод двух книг, образовательные поездки культурных менеджеров в Словению и Чехию.
Мцхета-Мтианети стал пилотным городом программы “Креативные города и регионы”. Эксперты подготовили исследование и стратегию, которая поможет городу повысить творческий потенциал небольшого города.

Инструменты

Индикаторы развития культуры. Вы сможете найти факты и цифры о креативных индустриях в Грузии, ознакомившись с исследованием по методологии ЮНЕСКО. Цифры и рекомендации касаются таких сфер как экономика, образование, управление, уровень общественного участия, гендерное равенство, коммуникация и культурное наследие. Данные можно использовать для адвокации и планирования реформ.
Исследования. Программа также поддержала два важных исследования: “Развитие культуры и креативных индустрий в Грузии”, подготовленный экспертом Кристиной Фарингой, и “Развитие сектора перформативных искусств” Юлии Поповичи.

Пособие с 30 лучшими примерами реновации и создания культурных центров на основе заброшенных заводов, железнодорожных станций и даже кораблей. Автор пособия Петер Лений собрал 123 истории и интервью, в которых активисты рассказывают о вызовах, проблемах и преимуществах реновации. Мы перевели книгу на все языки стран Восточного партнерства, в том числе и на грузинский. Пособие находится в свободном доступе на сайте программы.

Книга Дэвида Перриша “Футболки и костюмы: гид по креативному бизнесу” также находится в открытом доступе и переведена на грузинский язык. Из пособия вы узнаете как сделать креативную идею и культурный продукт прибыльными.

Возможности сайта доступны и после окончания программы: 14 онлайн-курсов для культурных менеджеров на восьми языках, списки фактов и цифр об экономическом и социальном значении культуры, а также 500 полезных ресурсов для поисков финансирования, партнеров и образовательных возможностей.

За три года Программа организовала 252 мероприятия, опубликовала 870 статей и завоевала более 30 тысяч подписчиков на странице в Facebook.







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