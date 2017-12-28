Соломон Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии

28.12.2017 16:41 Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия признан лучшим футболистом Грузии 2017 года. Об этом 28 декабря сообщается в твиттере московского клуба.



Кверквелия получил награду от Федерации футбола Грузии. Он победил в голосовании, в котором участвовали футболисты и тренеры Грузии, а также представители СМИ.



Ранее Кверквелия получал эту награду в 2014 году, когда был игроком казанского «Рубина».



Кверквелия перешёл в «Локомотив» из «Рубина» на правах аренды в феврале 2017 года. В июне стороны подписали контракт на постоянной основе.



В составе «Локомотива» грузинский защитник провёл 43 матча во всех турнирах и забил шесть голов. Кроме того, на его счету 25 матчей за сборную Грузии.















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