В Тбилиси для населения подорожал тариф на воду

28.12.2017 17:24 Для населения Тбилиси тариф на воду подорожал. Для абонентов, у которых установлены счетчики, за 1 куб.м. тариф повышается, приблизительно, на 6 тетри, а для тех, у кого счетчиков нет – повышается, приблизительно, на 75 тетри на 1 душу. Что касается небытового сектора, в этом случае тариф на воду немного сокращается.



Согласно решению Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (НКРЭГ), для населения со счетчиками тариф на воду будет составлять за 1 куб.м – 0.329 лари, для населения без счетчиков тариф (фиксированный) на 1 душу составит – 3.89 лари, а для небытового сектора (организации и коммерческий сектор) за 1 куб.м – 4.40 лари.



Соответствующий проект был утвержден на сегодняшнем заседании НКРЭГ.



Установленные сегодня тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут до 2020 года.



Действующие сегодня тарифы ООО «Джорджиан уотер энд пауер» (GWP) выглядят следующим образом: для населения со счетчиками тариф на воду будет составляет за 1 куб.м – 0.266 лари, для населения без счетчиков тариф (фиксированный) на 1 душу составит – 3.147 лари, а для небытового сектора (организации и коммерческий сектор) за 1 куб.м – 4.418 лари.















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