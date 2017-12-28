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445 семей беженцев получили квартиры в Гори


28.12.2017   17:45
В Гори сегодня получили квартиры в восьми новостройках 445 семей вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принявший участие в мероприятии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили лично передал ключи от трехкомнатной квартиры семье педагога Медеи Макрахидзе.

«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и рождеством, поздарвляю с этой большой радостью. Я счастлив вместе с каждым из вас, вместе с этими детьми … Хочу сказать, что это жилье станет одной из ваших квартир и главным местом жительства, но очаг и дом будут там, откуда вы ушли. С божьей помощью, нашими большими стараниями, нашими общими усилиями, мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире», — сказал премьер.

С 2012 года постоянным жильем удовлетворены более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев, сообщил премьер-министр.

Для того чтобы узаконить жилье или получить новую квартиру вынужденные переселенцы должны обратиться в министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц.

На сегодняшний день в Грузии проживают около 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии регионов — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).

В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.






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