445 семей беженцев получили квартиры в Гори

28.12.2017 17:45 В Гори сегодня получили квартиры в восьми новостройках 445 семей вынужденных переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Принявший участие в мероприятии премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили лично передал ключи от трехкомнатной квартиры семье педагога Медеи Макрахидзе.



«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и рождеством, поздарвляю с этой большой радостью. Я счастлив вместе с каждым из вас, вместе с этими детьми … Хочу сказать, что это жилье станет одной из ваших квартир и главным местом жительства, но очаг и дом будут там, откуда вы ушли. С божьей помощью, нашими большими стараниями, нашими общими усилиями, мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире», — сказал премьер.



С 2012 года постоянным жильем удовлетворены более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев, сообщил премьер-министр.



Для того чтобы узаконить жилье или получить новую квартиру вынужденные переселенцы должны обратиться в министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц.



На сегодняшний день в Грузии проживают около 267 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии регионов — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).



В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если переселенцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать переселенцам.















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