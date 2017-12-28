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Потийской мэрии и сакребуло выдана предновогодняя премия в размере 121 850 лари
28.12.2017 18:00
«Потийской мэрии и сакребуло выданы предновогодние премии в размере 121 850 лари», — об этом заявили Первому каналу в пресс – службе мэрии Поти.
В частности, сакребуло выданы премии в размере 56 850 лари, а сотрудникам самой мэрии – 65 000 лари.
По информации пресс – службы потийской мэрии, мэр города отказался от денежного поощрения.
«Когда в мэрии приостановлены все крупные проекты и процесс развития города не осуществляется, чиновники не должны получать премии», — заявил член сакребуло от «Европейской Грузии» Вахтанг Дарцмелидзе.
На претензии оппозиции ответил председатель сакребуло Поти Ираклий Какулия.
«В выдаче премий под Новый год нет ничего особенного», — заявил Какулия.
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