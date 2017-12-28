Тбилисского госуниверситета появилось студенческое общежитие

28.12.2017 18:08 Студенческое общежитие государственного университета имени Иванэ Джавахишвили официально открыто, сообщается на официальном сайте министерства образования и науки Грузии.



Первые 50 студентов уже разместились в новом общежитии, остальные присоединятся к ним в ближайшее время.



Общежитие расположено на склоне озера Лиси в Тбилиси и рассчитано на 320 мест. Комплекс состоит из трех четырехэтажных корпусов с квартирами гостиничного типа.



В студгородке есть спортивная площадка, тренажеры, административное здание, включающее конференц-зал, медицинский пункт, библиотеку, компьютерную комнату и столовую. Инфраструктура студгородка адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.



Общежитие построено и оснащено в соответствии с международными стандартами. Кроме того, территорию вокруг общежития озеленили и благоустроили – там устроены дорожки и установлено уличное освещение.



Строительство нового общежития на территории студгородка обошлось в 2,3 миллиона долларов. Строительство общежития началось весной 2014 года.



Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели заявил, что начаты переговоры с представителями частного сектора, с помощью которых планируется построить общежитие для студентов разных высших учебных заведений, рассчитанное на три тысячи мест.



По словам министра, осуществление подобных проектов особенно важно для приезжих из регионов Грузии студентов, а также для иностранных учащихся.



Новости-Грузия











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