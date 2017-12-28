25-ти социально – незащищенным семьям в Зугдиди переданы новые дома

28.12.2017 18:09 В муниципалитете Зугдиди 25 социально – незащищенных семей встретят Новый год в новых домах.



По информации администрации губернатора края Самегрело – Земо Сванети, жилые дома построенные с учетом современных стандартов сегодня передали собственникам губернатор Самегрело – Земо Сванети Леван Шония и мэр Зугдиди Лаша Гогия.



Среди социально – незащищенных семей есть многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями, матери – одиночки и лица пожилого возраста.



Всего же в новые дома въедут 129 человек, среди которых 7 пенсионеров, 9 лиц с ограниченными возможностями и 56 детей.



«Для семей проживавших в тяжелых социальных условиях строительство домов – это эксклюзивный проект муниципалитета Зугдиди, осуществление которого началось в 2015 году. За два года были построены 41 дом, стоимость которых составила 968 897 лари», — сказано в заявлении администрации губернатора края Самегрело – Земо Сванети.





















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