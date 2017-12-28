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Визит делегации Русской Православной Церкви в Грузию завершился
28.12.2017 18:48
26 декабря завершился визит в Грузию делегации Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Члены делегации приняли участие в торжествах по случаю 40-летия интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
В этот день в Бодбийском монастыре, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе). Ему сослужил глава Нижегородской митрополии.
По окончании литургии митрополит Георгий освятил икону святой равноапостольной Нины и передал ее в дар нижегородской грузинской диаспоре для храма в честь святой равноапостольной Нины, строящегося в Московском районе Нижнего Новгорода. Святыню из рук архипастыря принял глава нижегородской грузинской диаспоры Зураб Кардава.
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