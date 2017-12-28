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В Кеда проживает чета самого преклонного возраста в Грузии


28.12.2017   19:52
Сегодня председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с супругой Софьей Бакурадзе побывал в гостях у семьи Турманидзе, проживающей в селе Гаретке муниципалитета Кеды, поздравил с Рождеством и Новым Годом, и передал новогодний подарок старейшей семейной паре Хасану и Зекие Турманидзе.

"Сегодня мы гостили в семье Турманидзе, и поздравили семейную чету самого преклонного возраста в Грузии с Рождеством и Новым Годом. Семья Турманидзе является светлым примером семьи, основанной на любви и взаимном уважении, которая вырастила 8 детей, и внесла значительный вклад в сохранение традиционной грузинской семьи. Желаю им здоровья и долголетия"- отметил председатель правительства Аджарии.

Уникальность семье 95-летнего Хасана и 94-летней Зекие Турманидзе придает 77-летнее совместное проживание. Они женились 20 мая 1941 года и вырастили стране 162 потомка: 8 детей, 37 внуков, 86 правнуков, и 31 праправнуков. Это семейная пара самого преклонного возраста, находящаяся в браке, не только в Грузии, но и Западной Европе. В мае текущего года представители офиса Грузии рекордов Гиннеса наградили их специальными грамотами. Потомки семьи Турманидзе в основном являются последователями искусства, особенно песенной традиции. Семья сохранила многие фольклорные песни, характерные для ущелья Мериси.

Вместе с Зурабом Патарадзе в семье Турманидзе находились руководители местного самоуправления.









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