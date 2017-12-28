Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Темирлану Мачаликашвили проведут лечение в Тбилиси


28.12.2017   22:19
Раненного в ходе спецоперации в селе Дуиси, в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили доставят из Телавской реферальной больницы в Тбилиси.

По информации Первого канала, пациента доставят в клинику святого Михаила в Тбилиси.

Раненого перевозят в столицу с разрешения семьи.

Как заявила Первому каналу мать раненого Гулико Маргошвили, она доверяет решению врачей о переводе ее сына в Тбилиси.

По словам реаниматолога Телавской реферальной клиники Васила Готадзе, состояние пациента до сих пор остается тяжелым.

«Пациент транспортабельный, однако очень тяжелый. С целью более адекватного проведения лечения, необходимо перевезти его в специализированную многопрофильную клинику, где есть нейрохирургические, нейрореанимационные отделения, исходя из этого, мы приняли такое решение», отметил Васил Готадзе.

Мачаликашвили находится в реанимации Телавской реферальной больницы в коме, на управляемом дыхании уже третий день.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Место Грузии среди стран бывшего СССР по уровню экономического развития
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: В 2018 году в Армении пройдет самое масштабное событие за период независимости
В КБР глава отдела наркоконтроля УМВД подозревается в получении взятки
От ТНТ потребовали через суд извиниться за извинения перед ингушами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна