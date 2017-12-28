Темирлану Мачаликашвили проведут лечение в Тбилиси

28.12.2017 22:19 Раненного в ходе спецоперации в селе Дуиси, в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили доставят из Телавской реферальной больницы в Тбилиси.



По информации Первого канала, пациента доставят в клинику святого Михаила в Тбилиси.



Раненого перевозят в столицу с разрешения семьи.



Как заявила Первому каналу мать раненого Гулико Маргошвили, она доверяет решению врачей о переводе ее сына в Тбилиси.



По словам реаниматолога Телавской реферальной клиники Васила Готадзе, состояние пациента до сих пор остается тяжелым.



«Пациент транспортабельный, однако очень тяжелый. С целью более адекватного проведения лечения, необходимо перевезти его в специализированную многопрофильную клинику, где есть нейрохирургические, нейрореанимационные отделения, исходя из этого, мы приняли такое решение», отметил Васил Готадзе.



Мачаликашвили находится в реанимации Телавской реферальной больницы в коме, на управляемом дыхании уже третий день.















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