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Темирлану Мачаликашвили проведут лечение в Тбилиси
28.12.2017 22:19
Раненного в ходе спецоперации в селе Дуиси, в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили доставят из Телавской реферальной больницы в Тбилиси.
По информации Первого канала, пациента доставят в клинику святого Михаила в Тбилиси.
Раненого перевозят в столицу с разрешения семьи.
Как заявила Первому каналу мать раненого Гулико Маргошвили, она доверяет решению врачей о переводе ее сына в Тбилиси.
По словам реаниматолога Телавской реферальной клиники Васила Готадзе, состояние пациента до сих пор остается тяжелым.
«Пациент транспортабельный, однако очень тяжелый. С целью более адекватного проведения лечения, необходимо перевезти его в специализированную многопрофильную клинику, где есть нейрохирургические, нейрореанимационные отделения, исходя из этого, мы приняли такое решение», отметил Васил Готадзе.
Мачаликашвили находится в реанимации Телавской реферальной больницы в коме, на управляемом дыхании уже третий день.
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