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Новогодние мероприятия в Местии отложили до 7 января
29.12.2017 13:21
Из-за кончины члена городского совета Ломара Нигуриани в Местиа до 7 января отложили новогодние мероприятия.
По заявлению заместителя мэра муниципалитета Местиа Нели Навериани, в новогоднюю ночь концерт, и шествие на санях не состоится. Соответствующее решение принял мэр Капитон Жоржолиани.
"Произошла большая трагедия, скончался член городского собрания, и неправильно устраивать сейчас торжества. Что касается детей без попечительства, людей в возрасте более 100 лет, и лиц с ограниченными возможностями, мы не откладывали их новогоднее поздравление и доставку подарков"- заявила Нели Навериани.
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