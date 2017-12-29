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Конституционный суд не удовлетворил иск по делу «Рустави 2»


29.12.2017   13:23
Пленум Конституционного суда не удовлетворил иск по делу "Рустави 2". Компания требовала признать неконституционными те статьи Гражданского кодекса, которые предусматривают аннулирование т.н. аморальных сделок.

По информации 1tv , иск внесла телекомпания "Сакартвело", владеющая контрольным пакетом телекомпании "Рустави 2"..

Рассмотрение дела по т.н. аморальной сделке идет более чем два года. Телекомпания "Сакартвело" требовала признать неконституционной ту статью Гражданского кодекса, которая из-за непропорциональности цены создает возможность для признания договора недействительным.






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