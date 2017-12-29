В судебное дело вмешался Новый год

29.12.2017 17:11 Судья Кетеван Минашвили заявляет, что если бы не предновогодние дни, то она бы приняла решение о его административном заключении, а не оштрафовала бы на 200 лари.



Суд признал поэта Звиада Ратиани виновным в двух административных нарушениях и присудил его к штрафу в размере 2000 лари.



Ратиани обвинялся по двум статьям административного кодекса, подразумевающих мелкое хулиганство и оказании сопротивления полиции.



Как заявил на суде Ратиани, при задержании сотрудники полиции физически расправились с ним. В свою очередь, патрульные заявили, что Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался в их отношении.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

