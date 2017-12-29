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В судебное дело вмешался Новый год
29.12.2017 17:11
Судья Кетеван Минашвили заявляет, что если бы не предновогодние дни, то она бы приняла решение о его административном заключении, а не оштрафовала бы на 200 лари.
Суд признал поэта Звиада Ратиани виновным в двух административных нарушениях и присудил его к штрафу в размере 2000 лари.
Ратиани обвинялся по двум статьям административного кодекса, подразумевающих мелкое хулиганство и оказании сопротивления полиции.
Как заявил на суде Ратиани, при задержании сотрудники полиции физически расправились с ним. В свою очередь, патрульные заявили, что Ратиани находился в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражался в их отношении.
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