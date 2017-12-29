Количество зрителей в грузинских театрах за последние пять лет удвоилось

29.12.2017 18:49 Ежегодно в грузинских театрах гостят более чем полмиллиона зрителей. С 2012 года по сегодняшний день количество зрителей почти удвоилось.



За последние пять лет на 1/3 увеличилось также количество спектаклей. В 2012 году в грузинских театрах в совокупности дали 2066 спектаклей, а в 2016 году - 3022 спектакля, почти на 1000 больше.



По информации Национальной службы статистики Грузии, в 2012 году в театрах по всей Грузии побывали 354 000 зрителей, а в 2016 году – 602 000. С 2012 по 2016 год фиксируется тенденция стабильного роста количества зрителей.



Данные 2017 года пока не подытожены, но в менеджменте театров заявляют, что тенденция роста сохраняется и в 2017 году.



В театре имени Котэ Марджанишвили в минувшем году в целом были проданы до 80 000 билетов.



По заявлению директора государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили, Эки Мазмишвили изданию M2B, данными за девять месяцев 2016 года являются до 80 000 проданных билетов.



"В 2017 году труппа нашего театра долго гастролировала. Поэтому в настоящее время мы можем подвести итоги только данных за 7 месяцев. За 7 месяцев текущего года всего было продано 45 460 билетов"- заявила директор театра Марджанишвили.



В Грузии в целом 49 театров, из них 24 находятся в столице. По данным 2016 года, из 602 000 зрителей, побывавших в театре, 65,49% гостили в театрах Тбилиси. После Тбилиси лидирует регион Имерети, где действуют 8 театров. В минувшем году в театрах в этом регионе побывали 13,57% от общего количества зрителей. На Аджарию приходится 3,51% зрителей, Самегрело - 2,94%, Самцхе-Джавахети - 2,65%, на остальные регионы приходится 11,83% зрителей.



M2B беседовал с театроведом Лашей Чхартишвили о том, насколько репертуар грузинских театров идет в ногу с современностью, насколько театры отвечают вызовам современного менеджмента, и какое вообще сегодня положение в грузинском театре.



В беседе с M2B Чхартишвили отметил, что росту числа зрителей содействовала активность театров, большее количество премьер.

















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