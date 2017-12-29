В монастыре Шуамта начинаются археологические исследования

29.12.2017 19:05 В монастыре Дзвели (Старый) Шуамта начинаются подготовительные работы к проведению археологических исследований, сообщает pia.ge.



Монастырь Дзвели Шуамта (расположенный в кахетинском селении Шуамта, недалеко от Телави) являет собой ансамбль из нескольких старинных церквей. Малая церковь, стоящая на переднем плане, датируется V веком, остальные две – большая и малая купольные церкви - VII веком. Большая церковь очень похожа намцхетский храм Джвари. В церквах сохранились росписи XII века.



Работы осуществляются «Фондом Дзвели Шуамта» компании RMG, в соответствии с договором, подписанным названной компанией с Национальным агентством защиты культурного наследия и Алавердской епархией.



В рамках начинающихся работ на территории монастырского комплекса, фонд обеспечит составление схемы обнаруженных объектов, подлежащих археологическому исследованию и предоставит измерительные данные отдельных участков, представляющих научный интерес; фотографическую и графическую фиксацию обнаруженных археологических слоёв.



Означенные работы фонд должен завершить весной 2018 года. Со своей стороны, НАЗКН и Алавердская епархия будут осуществлять наблюдение за ходом работ.



На первоначальном (предварительном) этапе RMG выделяет на проведение работ 25 000 лари (1 USD = 2.52993 GEL).



10 декабря 2017 года между НАЗКН, Патриархией Грузии и компанией RMG был заключён договор о сотрудничестве. Согласно этому договору, RMG подключилась к процессу реабилитации монастырей Фитарети, БолнисскийСиони, Сатхе, Никорцминда, Алаверди, Шуамта и городища Самшвилде.



На реабилитацию этих памятников культуры национального значения компания RMG в течение 2018-2021 года выделит до 2 миллионов лари. Означенная инициатива исходит от самой компании и ставит целью реабилитацию памятников культурного наследия Грузии и их сохранение для будущих поколений.















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