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Состояние раненого в ходе спецоперации Темирлана Мачаликашвили ухудшилось


30.12.2017   12:08
Состояние здоровья раненого в голову в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Темирлана Мачаликашвили ухудшилось.

Как заявляет врач многопрофильной клинической больницы Архангела Михаила Заза Лурсманашвили, пациент остается на искусственном дыхании, некоторые параметры же ухудшились.

«В результате проведенных исследований выяснилось, что целый ряд параметров ухудшился. Пациент остается на искусственном дыхании, под лечебным наркозом. Проводится вазоинотропная поддержка, это значит, что поддерживать параметры давления удается при помощи специальных медикаментов», - сообщил Заза Лурсманашвили.

Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову во время спецоперации. Его прооперировали в Телавской реферальной больнице, а позже перевезли в Тбилиси. В ходе спецоперации были задержаны 4 лица. Все они обвиняются в связи и помощи лицам, нейтрализованным в ходе спецоперации на улице монаха Габриэла в Тбилиси.






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