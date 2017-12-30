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Юристы ТГУ смогут получить сертификат Гарвардского университета
30.12.2017 13:06
Студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили могут бесплатно пройти образовательную дистанционную программу Гарвардской школы права и получить сертификат от престижного американского вуза, сообщается на сайте вуза.
ТГУ начал регистрацию желающих поступить на 12-недельный онлайн-курс CopyrightX по авторскому праву. Курс проводится в Грузии ежегодно с 2013 года под эгидой Гарвардской школы права. Программа доступна для студентов юридического факультета ТГУ.
Автор и преподаватель курса CopyrightX – профессор Гарвардской школы права Уильям Фишер. Именно ему принадлежит разработка концепции обучения, подготовка дистанционных лекций, а также материалов для чтения.
Курс Фишера предназначен для студентов, которые заинтересованы авторским правом. Он включает в себя изучение основ европейского и американского права. Для грузинских студентов курс также включает аспекты авторского права в Грузии.
Получить сертификат Гарвардского университета можно только в случае успешной сдачи экзамена.
Для того, чтобы попасть на образовательную программу, необходимо в совершенстве владеть английским языком. Для регистрации необходимо заполнить заявку.
Отбор студентов произойдет после завершения приема заявок. Часть претендентов будет вызвана на дополнительное собеседование.
Гарвардская школа права (Harvard Law School) — старейшая школа права в США, являющаяся частью Гарвардского университета. Она была основана в 1817 году и обладает крупнейшей правовой библиотекой в мире.
"Новости-Грузия"
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