Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юристы ТГУ смогут получить сертификат Гарвардского университета


30.12.2017   13:06
Студенты Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили могут бесплатно пройти образовательную дистанционную программу Гарвардской школы права и получить сертификат от престижного американского вуза, сообщается на сайте вуза.

ТГУ начал регистрацию желающих поступить на 12-недельный онлайн-курс CopyrightX по авторскому праву. Курс проводится в Грузии ежегодно с 2013 года под эгидой Гарвардской школы права. Программа доступна для студентов юридического факультета ТГУ.

Автор и преподаватель курса CopyrightX – профессор Гарвардской школы права Уильям Фишер. Именно ему принадлежит разработка концепции обучения, подготовка дистанционных лекций, а также материалов для чтения.

Курс Фишера предназначен для студентов, которые заинтересованы авторским правом. Он включает в себя изучение основ европейского и американского права. Для грузинских студентов курс также включает аспекты авторского права в Грузии.

Получить сертификат Гарвардского университета можно только в случае успешной сдачи экзамена.

Для того, чтобы попасть на образовательную программу, необходимо в совершенстве владеть английским языком. Для регистрации необходимо заполнить заявку.

Отбор студентов произойдет после завершения приема заявок. Часть претендентов будет вызвана на дополнительное собеседование.

Гарвардская школа права (Harvard Law School) — старейшая школа права в США, являющаяся частью Гарвардского университета. Она была основана в 1817 году и обладает крупнейшей правовой библиотекой в мире.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
The Financial Times советует провести «культурный уикенд» в Грузии
Экономический рост в ноябре составил 3.7%
Ти-би-си банк построит инновационное здание бизнес-центра в Тбилиси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Заруи Постанджян обвиняет мэра Еревана в хищении миллионов долларов
В Армении запретят праворульные машины и старые такси
«Мемориал»: В Чечне свобождены семеро похищенных жителей Грозного
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна