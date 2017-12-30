Старейшины Панкисского ущелья требуют своевременного и объективного расследования дела о спецоперации

30.12.2017 21:04 Мы хотим, чтобы дело спецоперации расследовали своевременно и объективно, - сообщил «IPN» член совета стерейшин Панкисского ущелья Элизбар Маргошвили.



Между стерейшинами Панкисского ущелья, представителями СГБ и губернатором Кахетии состоялась встреча в связи со спецоперацией, проведенной в Панкиси. По информации членов совета стерейшин, встреча была своевременной и эффективной.



«До 10 старейшин Панкисского ущелья встретились в Телави с губернатором и представителями Службы госбезопасности. Мы ознакомили с нашей позицией, они ознакомили со своей. У нас есть свои соображения о спецоперации, проведенной 26 декабря и, разумеется, у государства есть свои. Мы сказали, что хотим, чтобы дело спецоперации расследовали своевременно и объективно. Мы также говорили о существующих в ущелье проблемах образования, безработицы и каждодневных проблемах. Люди в ущелье хотят спокойствия и эта встреча была для этого нужна», - заявил член совета стерейшин Панкисского ущелья Элизбар Маргошвили.



26 декабря Служба госбезопасности в результате спецоперации, проведенной в Панкиси и Тбилиси, задержала по обвинению в финансировании терроризма, обеспечение террористической деятельности иной материальной поддержкой и ресурсами 4 лица. Пятый обвиняемый, Темирлан Мачаликашвили в ходе спецоперации был ранен в голову. На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.















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