Бесплатное медицинское обслуживание в 2017 году получили до 1000 жителей оккупированной Абхазии

03.01.2018 13:08 В последние годы возросло количество абхазов, приезжающих на эту сторону Ингури для бесплатного лечения. В 2017 году с целью получить медицинскую услугу административную границу пересекли около 1 800 абхазов, из них лечение/операция была бесплатно проведена 968 из них. В 2016 году количество бесплатных бенефициаров из Абхазии составило 1409. Кроме того, до 250 из них получили паспорт гражданина Грузии с целью включения в программу лечения гепатита С и СПИД. Об этом сообщает газета "Резонанси" со ссылкой на правительство Абхазии.



В Министерстве здравоохранения Грузии действует реферальная программа, являющаяся бесплатной для лиц, постоянно проживающих на оккупированных территориях, не имеющих гражданство Грузии, и все, у кого имеется т.н. абхазский паспорт, могут получить бесплатное лечение в любой грузинской клинике в пределах 15 000 лари.



Статистика бесплатной медицинской услуги для абхазов такова:



В 2014 году бесплатную медицинскую услугу оказали 450 бенефициарам; В 2015 году – 550; В 2016 году это количество утроилось, медицинскую услугу оказали 1 409 бенефициарам. В 2017 году - 968. Однако обращений в 2017 году было вдвое больше – около 1 800, части из них было профинансировано лечение/операция, части- нет.



В беседе с корр. "Резонанси" министр здравоохранения Автономной Республики Абхазия Кетеван Бакарадзе заявила, что было большое количество бенефициаров из Абхазии, которые хотели лишь с целью профилактики провести то или иное медицинское обследование, и поэтому было решено, что этот подход надо изменить.



"Эта цифра была очень высокая, к нам уже обращались люди, которые хотели провести обследование просто с профилактической целью, и обследовали все, тогда как мы не можем оказать ту же услугу нашим гражданам. В то же время это было дискриминационным по отношению к гражданам Грузии, проживающим в Гали, поэтому мы в комиссии сошлись на том, что будут профинансированы только те случаи, которые реально нуждаются в медицинской услуге, а не просто обследования. И это оправдало. Из-за этого количество пользующихся государственной бесплатной услугой сократилось до

1 000, но для получения услуги здравоохранения приехало больше людей. К нам обратились до 1 800 бенефициаров, не включенных в бесплатную программу, для получения информации, где получить ту или иную медицинскую услугу, в какую клинику и к кому обратится и т.д., и они были переадресованы в разные клиники"- говорит Бакарадзе.



По ее же словам, часто бывает, когда из Абхазии приезжают с целью сделать пластическую операцию, например, пластику носа.



"Такое очень часто происходит, и, наверное, не надо объяснять, что такие операции мы не финансируем"- заявила Кетеван Бакарадзе.



По ее же словам, с 1 января 2017 года вступила в силу новая регуляция, согласно которой государство уже не финансирует плановую амбулаторную услугу, государство финансирует только неотложную услугу, в том числе и плановый стационар, онкологических пациентов, и детей.



По ее словам, примечательно также, что более чем 250 человек из Абхазии получили гражданство Грузии, чтобы включится в государственные программы гепатита С, и СПИД.



Следует отметить, что сепаратистская власть не скрывает тревоги из-за обращения абхазов в грузинские клиники. Они выступают с заявлениями, что жители оккупированного региона едут даже для того, чтобы вырвать зуб, для пресечения чего в марте де-факто власть анонсировала активную борьбу.



Т.н. министр здравоохранения сепаратистской власти Анзор Гоов заявил, что абхазам раздадут медицинские полисы для бесплатного лечения в России, и тем самым он очень скоро "навсегда закроет" вопрос лечения абхазов в грузинских клиниках.



Между тем, по словам Кетеван Бакарадзе исключено, чтобы абхазы отказались от грузинских клиник, и, несмотря на то, что "объявили активную борьбу", статистика не сократилась, а возросла.



"Когда анонсировали эту информацию, сказали, что всем гражданам Абхазии должны раздать полис здравоохранения, и у них будет поддержка со стороны т.н. государства в разных российских клиниках, но не конкретизировали, что подразумеваются медицинские учреждения, находящиеся в Краснодарском крае, а не, скажем, ведущие клиники Москвы и Петербурга. Нам хорошо известна медицинская услуга Краснодара, поскольку к нам приезжают многие пациенты после полученной там медицинской услуги, и нашим медикам приходится исправлять их ошибки. Там очень низкий уровень медицинской услуги, я могу уверенно сказать вам это, и сами пациенты тоже об этом рассказывают"- говорит министр здравоохранения Автономной Республики Абхазия.



По ее словам, в Абхазии ведут пропаганду, что абхазов, приехавших в Грузию, унижают, и категорически требуют принять гражданство Грузии.



"Если бенефициары приезжают впервые, они обреченные говорят нам, что у них тяжело болен ребенок, и они вынуждены даже гражданство Грузии принять ценой лечения. Мы объясняем, что нет необходимости получать гражданство Грузии для включения в программу, и они удивляются этому. Говорят, что в Абхазии им так сказали. В Сухуми идет мощная информационная пропаганда, чтобы люди не ехали сюда, но это все равно не работает"- говорит Бакарадзе.



Кетеван Бакарадзе отметила также, когда они впервые приезжают лечиться, враждебное отношение все равно заметно, преимущественно у мужчин, но на второй-третьей встрече они уже меняются, и становятся благожелательными.

















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